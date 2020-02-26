"Манчестер Сити" победил "Реал" в матче с удалением Рамоса: видео

"Манчестер Сити" победил "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок в Мадриде завершился победой англичан со счетом 2:1.

Реал – Манчестер Сити 1:2

Голы: Иско, 60 – Жезус, 78, Де Брюйне, 83

Удаление: Рамос, 86 (Реал)

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До этого пути команд в Лиге чемпионов пересекались дважды. Впервые клубы встретились на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2012/2013. "Реал" одержал домашнюю победу, а на выезде сыграл вничью.

Второй раз команды встретились в полуфинале ЛЧ в 2016 году. "Реал" прошел дальше, забив в противостоянии всего один гол. Но изюминкой противостояния является наставник "горожан" – Пеп Гвардиола.

В период с 2008 по 2012 год Гвардиола завоевал 14 трофеев во главе "Барселоны". Гвардиола 15 раз встречался с "Реалом", одержав девять побед при четырех ничьих и двух поражениях.

Впрочем, после переезда из "Барселоны" Гвардиола никогда не побеждал испанские клубы в плей-офф Лиги чемпионов.

Сухой тайм

Казалось, что "Манчестер Сити" со старта будет владеть мячом. Однако именно "сливочные" решили играть первым номером и владели территориальным преимуществом.

Однако этот факт не принес дивидендов ни "Реалу", ни гостям из Манчестера. За первые 25 минут игры команды создали только одну острую возможность. На 21 минуте Жезус упустил прекрасный момент, который создал Кевин Де Брюйне.

Бразилец мастерски избежал офсайда и "отклеился" от защитников. В это время Де Брюйне выполнил прекрасную разрезную передачу и вывел Жезуса лицом к лицу с Куртуа. Бразилец из убойной позиции пробил на удобной для вратаря высоте и Куртуа совершил сейв.



Момент удара Жезуса / Фото: twitter.com/ChampionsLeague

"Реал" ответил остро на 30 минуте. Бензема, который находится в прекрасной форме, неприятно для Эдерсона пробил в угол ворот головой после навеса в штрафную. Вратарь "горожан" героически парировал удар.

Первым на мяче был Винисиус, но тот упал и чудом не смог переправить мяч в пустые ворота.

В середине тайма гости потеряли центрбека Ляпорта, который получил травму. Его на футбольном поле сменил Фернандиньо.

В компенсированное время гости из Англии создали еще один убойный момент. После подачи с углового Жезус пробил из пределов штрафной. Мяч попал в Рамоса и едва не залетел в ворота. На этом команды завершили первый тайм – 0:0.

Реал – Манчестер Сити видеообзор первого тайма

Голевая перестрелка

В начале тайма "Манчестер Сити" создал еще один опасный момент. Гости разогнали контратаку: Де Брюйне вывел на ударную позицию Мареза, который сместился в центр и пробил, но мимо ворот.

На 56 минуте защитники "Реала" позволили Марезу пробить второй раз, но Куртуа парировал удар алжирца. А через минуту защитники забыли о Рияде, который из пределов штрафной чудом не обыграл Куртуа. Марез целился в нижний угол, однако вратарь совершил действительно безумный сейв.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Это безжалостное правило футбола сыграло злую шутку с "горожанами" на 60 минуте. Родри и Отаменди "наварили" на собственной половине поля. Вместо того, чтобы выбить мяч, – они попытались выйти из обороны через короткий пас.

Игроки "Реала" перехватили мяч, после чего Винисиус пробился к штрафной и вывел Иско почти на пустые ворота. Хавбек спокойно направил мяч мимо Эдерсона – 1:0.

Видео гола Иско

После пропущенного гола "горожане" долгое время не могли прийти в себя. Не помог выход Рахима Стерлинга. "Реал" контролировал ход матча, проводя позиционные атаки.

Но гол в ворота "сливочных" произошел, когда его никто не ждал. Кевин Де Брюйне развернулся в штрафной "Реала" и сделал навес на Жезуса. Бразилец выиграл борьбу у Рамоса и обыграл Куртуа ударом головой – 1:1.

Через минуту Жезус едва не оформил дубль. Нападающий снова ударом головой замкнул навес Мареза, но мяч пролетел над воротами.

На 82 минуте "Реал", который находился в нокдауне, побывал в нокауте. Стерлинг ворвался в штрафную, где его сбил Карвахаль – пенальти. Удар с 11 метров уверенно реализовал Кевин Де Брюйне и вывел "горожан" вперед.

Зидан сразу ответил на второй пропущенный гол заменами. Наставник "сливочных" усилил атаку, выпустив Лукаса и Йовича вместо Модрича и Иско соответственно.

На 86 минуте "Реал" подвел капитан команды Серхио Рамос. Испанец сбил Жезуса, который выбегал один на один с Куртуа – прямая красная карточка. Марез неудачно исполнил штрафной, пробив в руки Куртуа.

На этом "Манчестер Сити" остановился. "Горожане" без украинца Александра Зинченко одержали важную победу. Повторная игра между командами состоится 17 марта в Манчестере.