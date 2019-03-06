"Реал" надолго потерял нападающего после поражения "Аяксу"

В матче против "Аякса" игрок мадридского "Реала" Винисиус Жуниор покидал поле со слезами на глазах. В одном из эпизодов футболист получил травму.

На 35-й минуте Винисиус неудачно приземлился на ногу во время атаки. После этого игроку понадобилась помощь медиков. Его пришлось заменить в этой игре. При этом, что это была уже вторая вынужденная замена "Реала" еще в первом тайме. До этого времени мадридцы проигрывали соперникам 0:2.

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Как информирует официальный сайт "Реала", в результате обследования у нападающего Винисиуса Жуниора обнаружен разрыв связки большеберцовой сустава правой ноги. На восстановление после такого повреждения Винисиусу нужно будет около двух месяцев.