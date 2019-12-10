"Реал" намерен вернуть Лунина из аренды в "Вальядолиде" – известно когда

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Андрей Лунин / Фото из открытых источников

Руководство мадридского "Реала" в январе планирует вернуть из аренды в "Вальядолиде" украинского вратаря Андрея Лунина

Аренда Андрея Лунина в "Вальядолиде" рассчитана до конца сезона 2019/20. Мадридцы планируют подыскать новый клуб для 20-летнего голкипера, в котором он получил бы игровую практику, информирует AS.

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Как указывает издание, в арендном соглашении не предусмотрено право "Реала" досрочно вернуть украинца, но "Вальядолид» не будет препятствовать такому решению мадридцев, ведь хочет сохранить хорошие отношения с "Королевским клубом".

Напомним, Лунин находится в расположении "Вальядолида" с начала текущего сезона, но он пока так и не дебютировал за команду Серхио Гонсалеса. Основным вратарем команды является Жорди Масип. Ранее Гонсалес заявил, что Лунин будет играть только в Кубке Испании.

"Вальядолид" идет на 14 месте в турнирной таблице Ла Лиги. В следующей игре команда встретится с "Хетафе", 15 декабря.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Реал Андрей Лунин
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