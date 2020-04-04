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"Реал" продлил контракт с талантливым защитником: он забил 7 голов в 37 матчах в аренде

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Ашраф Хакими / BVB09

Мадридский "Реал" решил обезопасить себя от потери талантливого игрока. Клуб объявил о продлении контракта с защитником Ашрафом Хакими.

Левый защитник Ашраф Хакими является воспитанником мадридского "Реала". И даже успел дебютировать за мадридский клуб. Однако в 2018 году тогда 19-летний левый защитник перешел в аренду в дортмундскую "Боруссию" на два года.

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За это время марокканец стал игроком основы немецкого клуба. В этом сезоне он сыграл в 37 матчах, забив 7 голов и отдав 10 результативных передач.

При этом четыре гола он забил в Лиге чемпионов – оформил дубли в ворота "Интера" и "Славии". Оба матча "Боруссии" удалось выиграть (хотя против итальянского клуба команда дома после первого тайма проигрывала 0:2).

Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в 60 миллионов евро. Интерес к этому проявляют "Челси" и "Ювентус".

Летом у него истекает срок аренды в "Боруссии". А новый контракт с "Реалом" будет действовать до лета 2023 года, пишет Marca. Останется ли он в аренде в немецком клубе, или вернется в Мадрид – пока неизвестно.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Трансферы Реал Новости Спорта Футбол
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