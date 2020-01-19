"Реал" со скандалом победил "Севилью" благодаря странному решению VAR – видео

Мадридский "Реал" одержал победу в 20 туре чемпионата Испании. На своем поле "сливки" победили "Севилью".

Реал – Севилья 2:1

Голі: Каземиро, 57, 69 – де Йонг, 64

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Начало матча выдалось довольно слабым и ни одна команда не хотела форсировать события. Ближе к середине тайма команда экс-тренера "Реала" Хулена Лопетеги смогла открыть счет.

Банега навесил с углового на край вратарской площадки, где никто не держал де Йонга. Люк пробил головой в левую девятку.

Однако гол севильцев был отменен из-за вмешательства VAR. Дело в том, что Милитао врезался в Гуделя. Рефери расценил этот эпизод как блокирование – противоречивая отмена гола.

На перерыв команды ушли при счете 0:0. После перерыва "Реал" открыл счет. На 57-й минуте Каземиро оставил мяч Йовичу, который элегантно пяткой отпасовал в штрафную.

Каземиро вышел один на один с вратарем и перебросил мяч через Вацлика – 1:0.

"Севилья" почти сразу ответила голом. Перед штрафной "Реала" игрок "Севильи" Мунир упал, но сохранил мяч и отдал его на Люка де Йонга.

Голландец протянул мяч мимо трех соперников вдоль линии штрафной и с 16 метров положил его под левую стойку ворот Куртуа – 1:1.

Что интересно, в этом эпизоде ​​арбитр также мог отменить гол. Мунир, уже лежа на газоне, нечаянно остановил мяч рукой. Однако арбитр не отреагировал, а VAR не вмешался.

Обмен голами решил продолжить "Реал" уже через 5 минут после того, как "Севилья" сравняла счет.

На 69 минуте Васкес получил пас на правом фланге от Модрича, после чего навесил на линию вратарской площадки. Там Каземиро выпрыгнул между двух защитников и головой пробил под правую стойку – 2:1.

"Реал" мог увеличить счет. В частности, Мэнди протянул мяч по левому флангу, ворвался в штрафную и отпасовал в центр под удар Тони Кроосу.

Немец пробивал мощно и фактически без сопротивления, но его удар заблокировали уже на линии вратарской.

Благодаря этой победе "Реал" возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. "Барселона" отстает на 3 очка, но имеет игру в запасе.

Реал – Севилья: видеообзор матча