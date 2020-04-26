"Реал" возвращает Лунина из-за коронавируса

Мадридский "Реал" сделает украинца Андрея Лунина вторым вратарем команды в следующем сезоне. Лунин займет место голкипера Альфонсо Ареоля, который вернется в ПСЖ.

Решение обусловлено экономическими планами "Реала", которые связаны с пандемией коронавируса, сообщает авторитетное испанское издание AS.

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По информации источника, "Реал" готовится к финансовому кризису и намерен сократить зарплатную ведомость.

Возвращение Лунина вместо Ареоля позволит "Реалу" сэкономить на зарплате.

Зарплата французского голкипера составляет 2,7 миллиона евро в год, а Лунина – почти вдвое меньше (примерно 1,35 миллиона евро в год).

Ареоля должен вернуться в ПСЖ после окончания действующего сезона. Контракт Альфонсо с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.

Другое авторитетное испанское издание Marca также сообщало, что "Реал" сделает Лунина вторым голкипером. По информации Marca, Ареоля не хочет оставаться в Мадриде.

Лунин начал сезон в аренде в "Вальядолиде", но провел за клуб лишь два матча.

Из-за нехватки игровой практики в январе Андрей перешел в "Овьедо", в составе которого уже сыграл девять матчей и пропустил 10 голов.

Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.

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