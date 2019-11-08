Ребров беспощадно раскритиковал российский клуб после матча Лиги Европы

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Сергей Ребров
Сергей Ребров / fradi.hu

В рамках 4-го тура Лиги Европы "Ференцварош" сыграл на выезде в нулевую ничью с ЦСКА.

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров после ничьей с ЦСКА признался, что его не удивил соперник.

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ЦСКА не удивил, та же структура и тактика. Уровень игроков ЦСКА высок, они могли решить эпизод в свою пользу индивидуально. Мы понимали важность компактности в обороне и пытались исключить быстрые атаки, не давать сопернику пространство, думаю, у нас это получилось.

Игра получилась тяжелой, мы знали, против кого играем. Мы проанализировали первый матч с ЦСКА, в обороне сыграли надежнее, особенно в первом тайме, мы заслужили очко, но могли и вырвать победу,
– отметил главный тренер "Ференцвароша".

Команда под руководством Сергея Реброва имела достаточно моментов, чтобы забить, но вратарь "армейцев" сделал пару отличных сейвов и сохранил ворота сухими.

"Ференцварош" имеет в своем активе 5 очков и сохраняет шансы на выход из группы со второго места.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости России Лига Европы Сергей Ребров
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