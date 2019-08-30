Ребров переписал историю венгерского "Ференцвароша" и установил историческое достижение

Венгерский клуб "Ференцварош" под руководством Сергея Реброва обыграл команду "Судува" в плей-офф квалификации Лиги Европы. Поэтому клуб прошел в групповой этап турнира.

Последний раз венгерский клуб играл в групповом этапе еврокубка 15 лет назад – в сезоне 2004/05, когда занял четвертое место в группе Кубка УЕФА с "Фейеноордом", "Шальке", "Базелем" и "Хартсом".

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Это не единственное достижение Реброва как тренера. В сезоне 2015/16 украинский специалист вывел "Динамо" в 1/8 финала Лиги чемпионов, где киевляне уступили "Манчестер Сити" (1:3, 0:0).

До этого киевский клуб играл в плей-офф Лиги чемпионов 17 лет назад – в сезоне 1998/99, когда вылетел в полуфинале от "Баварии" (3:3, 0:1).

В сезоне 2018/2019 Ребров во главе "Ференцвароша" выиграл чемпионат Венгрии. Также специалист дважды выигрывал чемпионат Украины с "Динамо".

На групповом этапе "Ференцварош" сыграет с ЦСКА Москва, "Лудогорецом" и "Эспаньолом". Своих соперников получили и украинские клубы – "Динамо" и "Александрия".