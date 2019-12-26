Red Bull заплатил почти 5 миллионов евро за аварии своего гонщика
Команда Red Bull в сезоне 2019 потратила больше всего денег на аварии Алекса Албона. Его аварии стоили команде 4,36 миллиона евро.
Издание Formule1.nl рассчитало, какие расходы понесли команды Формулы-1 из-за аварий пилотов. Журналисты уточняли у команд стоимость замены деталей, однако подчеркнули, что рейтинг является приблизительным и не учитывает вину пилота в инциденте.
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Вторая позиция осталась за Пьером Лозунге (Toro Rosso), третья – за Кевином Магнуссеном из Haas.
Рейтинг пилотов по расходам команд после аварий
1. Алекс Албон (Red Bull) – 4,36
2. Пьер Лозунги (Toro Rosso) – 2,83
3. Кевин Магнуссен (Haas) – 2,59
4. Роберт Кубица (Williams) – 2,57
5. Лэнс Стролла (Racing Point) – 2,33
6. Валттери Боттас (Mercedes) – 2,13
7. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 2,04
8. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1,97
9. Шарль Леклер (Ferrari) – 1,71
10. Роман Грожан (Haas) – 1,66
11. Серхио Перес (Racing Point) – 1,54
12. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1,45
13-14. Кими Ряйкконен (Alfa Romeo) – 1,37
13-14. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1,37
15. Джордж Расселл (Williams) – 1,28
16. Даниил Квят (Toro Rosso) – 0,76
17. Ландо Норрис (McLaren) – 0,69
18. Даниэль Риккардо (Renault) – 0,66
19. Нико Хюлькенберг (Renault) – 0,42
20. Карлос Сайнс-младший (McLaren) – 0,38