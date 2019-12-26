Red Bull заплатил почти 5 миллионов евро за аварии своего гонщика

Команда Red Bull в сезоне 2019 потратила больше всего денег на аварии Алекса Албона. Его аварии стоили команде 4,36 миллиона евро.

Издание Formule1.nl рассчитало, какие расходы понесли команды Формулы-1 из-за аварий пилотов. Журналисты уточняли у команд стоимость замены деталей, однако подчеркнули, что рейтинг является приблизительным и не учитывает вину пилота в инциденте.

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Вторая позиция осталась за Пьером Лозунге (Toro Rosso), третья – за Кевином Магнуссеном из Haas.

Рейтинг пилотов по расходам команд после аварий

1. Алекс Албон (Red Bull) – 4,36

2. Пьер Лозунги (Toro Rosso) – 2,83

3. Кевин Магнуссен (Haas) – 2,59

4. Роберт Кубица (Williams) – 2,57

5. Лэнс Стролла (Racing Point) – 2,33

6. Валттери Боттас (Mercedes) – 2,13

7. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) – 2,04

8. Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 1,97

9. Шарль Леклер (Ferrari) – 1,71

10. Роман Грожан (Haas) – 1,66

11. Серхио Перес (Racing Point) – 1,54

12. Себастьян Феттель (Ferrari) – 1,45

13-14. Кими Ряйкконен (Alfa Romeo) – 1,37

13-14. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 1,37

15. Джордж Расселл (Williams) – 1,28

16. Даниил Квят (Toro Rosso) – 0,76

17. Ландо Норрис (McLaren) – 0,69

18. Даниэль Риккардо (Renault) – 0,66

19. Нико Хюлькенберг (Renault) – 0,42

20. Карлос Сайнс-младший (McLaren) – 0,38