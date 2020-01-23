Иван Редкач – Дэнни Гарсия: прогноз букмекеров на бой

В ночь с 25 на 26 января украинский боксер Иван Редкач встретится с Дэнни Гарсией. Боксеры поспорят за право в будущем встретиться с чемпионом мира по версии WBC. Букмекеры назвали фаворита поединка.

Иван Редкач – Дэнни Гарсия: прогноз

Украинец Редкач подходит к поединку после сенсационной победы. В июне 2019-го Иван неожиданно одолел Девона Александера.

Редкач доминировал практически весь поединок, а в шестом раунде отправил бывшего чемпиона мира в третий нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Эффектную победу в предыдущем поединке получил и Гарсия. В апреле 2019-го Дэнни в седьмом раунде техническим нокаутом одолел Адриана Гранадоса.

Теперь украинец и американец поспорят за право стать официальным претендентом на титул WBC в полусреднем весе.

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Прогноз Фаворит Спорт

Абсолютным фаворитом поединка, по мнению букмекеров, является Дэнни Гарсия. Победу 31-летнего американца в "Фаворит Спорт" оценили коэффициентом 1,01.

Таким образом, украинец Редкач получил статус андердога, к которому ему не привыкать. Победу украинца специалисты оценили коэффициентом 16. Если же поединок в США завершится ничьей – коэффициент 34.

Прогноз Pari Match

Оба боксера известные нокаутеры. В активе Гарсии 21 досрочная победа, а в Редкача – 18. Таким образом, вероятность, что боксеры не пройдут всю дистанцию ​​достаточно высока.

Коэффициент на то, что Гарсия досрочно победит Редкача – 1,22. Если же Иван досрочно победит Дэнни – коэффициент 17.

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Прогноз 1xbet

Специалисты 1xbet предлагают коэффициент 4,04 на то, что Гарсия не сможет досрочно победить Редкача. Зато на то, что Иван преодолеет Гарсию по очкам – коэффициент 20.

Также в компании 1xbet предлагают спрогнозировать, в каком раунде завершится бой. Если Гарсия победит в 7-12 раундах – коэффициент 2,38. Коэффициент 26 на то, что Редкач победит Гарсию в 7-12 раундах.

Обзор боя Редкач – Гарсия читайте на сайте Спорт24.