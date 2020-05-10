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Рефери спас бойца UFC после жесткого нокаута: видео

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Результаты и видео UFC 249
Результаты и видео UFC 249 / twitter.com/ESPNStatsInfo

В Джексонвилле (штат Флорида, США) 9 мая состоялся бойцовский турнир UFC 249. Пять из девяти поединков завершились досрочными победами.

В одном из поединков сошлись бойцы полулегкого веса Келвин Каттар и Джереми Стивенс, сообщает 24 канал.

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Бой завершился во втором из пяти раундов. Каттар жестко нокаутировал Стивенса и рефери остановил жесткое избиение, спасая Джереми от травм.

Видео нокаута

Как сообщал Спорт24, в главном событии UFC 249 Джастин Гейджи сенсационно нокаутировал Тони Фергюсона и стал временным чемпионом в легком весе.

Результаты других боев UFC 249

  • Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо нокаутировал Доминика Круза;
  • Франсис Нганну за 20 секунд нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка;
  • Грег Харди победил Йоргана Де Кастро решением судей;
  • Энтони Петтис победил Дональда Серроне решением судей;
  • Фабрисио Вердум проиграл Алексею Олейнику решением судей;
  • Карла Эспарза победила Мишель Вотерсон решением судей;
  • Висенте Люк победил Нико Прайса техническим нокаутом в третьем раунде.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта MMA Смешанные единоборства Спорт
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