Рефери спас бойца UFC после жесткого нокаута: видео
В Джексонвилле (штат Флорида, США) 9 мая состоялся бойцовский турнир UFC 249. Пять из девяти поединков завершились досрочными победами.
В одном из поединков сошлись бойцы полулегкого веса Келвин Каттар и Джереми Стивенс, сообщает 24 канал.
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Бой завершился во втором из пяти раундов. Каттар жестко нокаутировал Стивенса и рефери остановил жесткое избиение, спасая Джереми от травм.
Видео нокаута
Как сообщал Спорт24, в главном событии UFC 249 Джастин Гейджи сенсационно нокаутировал Тони Фергюсона и стал временным чемпионом в легком весе.
Результаты других боев UFC 249
- Чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо нокаутировал Доминика Круза;
- Франсис Нганну за 20 секунд нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка;
- Грег Харди победил Йоргана Де Кастро решением судей;
- Энтони Петтис победил Дональда Серроне решением судей;
- Фабрисио Вердум проиграл Алексею Олейнику решением судей;
- Карла Эспарза победила Мишель Вотерсон решением судей;
- Висенте Люк победил Нико Прайса техническим нокаутом в третьем раунде.
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