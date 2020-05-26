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Ретро дня: как Гусев убегал от Рауля и Зидана в матче Лиги чемпионов – фото

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Олег Гусев
Олег Гусев / ФК "Динамо"

Украинский полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев принял участие в выездном поединке против мадридского "Реала" в рамках Лиги чемпионов сезона 2004/2005. На "Сантьяго Бернабеу" "сливочные" обыграли киевлян со счетом 1:0 благодаря голу Майкла Оуэна.

21-летний Гусев получил возможность сыграть против таких звезд, как Рауль и Зинедин Зидан. Соответствующее ретро фото опубликовали в официальном Instagram "Динамо" Киев.

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Олег Гусев: что известно

Большую часть карьеры провел за киевское "Динамо", где пробыл 15 лет и за это время сыграл 443 матча и забил 96 мячей во всех турнирах, пять раз становился чемпионом Украины, пять раз выигрывал национальный Кубок и четырежды — Суперкубок Украины, кроме этого с 2012 года и до окончания карьеры летом 2018 года был капитаном команды. Также сыграл 98 игр в составе национальной сборной Украины.

19 мая 2018 года Гусев провел последний матч за "Динамо", в котором киевская команда на стадионе имени Валерия Лобановского обыграла донецкий "Шахтер" со счетом 2:1.

Олег на 75-й минуте заменил Николая Шапаренко и сразу получил капитанскую повязку, но результативными действиями отметиться не успел. Во время выхода Гусева на замену болельщики "Динамо" устроили перформанс и повесили на трибуну плакаты с надписями "Легенда #20" и "Спасибо за верность".

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Лига чемпионов Реал Новости Спорта Динамо Спорт Футбол
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