Реванш с Кличко возможен, если он бросит мне вызов, – Джошуа

30-летний британец Энтони Джошуа поделился мыслями относительно потенциального реванша с Владимиром Кличко. Энтони сейчас является чемпионом мира по 4 версиям (WBA, WBO, IBF, IBO), а украинский боксер давно завершил спортивную карьеру.

По словам британца, он не хочет выходить в ринг против украинца еще раз. Однако сделает это, если Кличко бросит ему вызов.

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Нет, я бы не хотел снова драться с ним. Да, это возможно, если он бросит мне вызов. Но, честно говоря, я не хочу такого развития событий. Владимир – икона бокса и легенда. Я очень уважаю его,

– цитирует Джошуа klitschko-brothers.com.

Кличко – Джошуа: как это было

Бой между боксерами состоялся в апреле 2017-го года в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и стал "боем десятилетия". Энтони был на грани поражения, побыв в глубоком нокдауне.

Британец сумел выиграть противостояние досрочно в 11 раунде. Владимир пропустил апперкот и дважды побывал в нокдауне.

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Кличко не сдавался и пытался продолжить бой, однако рефери решил остановить противостояние. Летом того года Кличко объявил о завершении карьеры боксера.

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Возвращение Кличко

Последние два года не утихают разговоры о возвращении Кличко в бокс. Особенно актуальными они стали в прошлом году, когда СМИ сообщили, что британская платформа DAZN подготовила Владимиру контракт в размере 40, или 80 миллионов долларов.

Платформа DAZN, которая осуществляет онлайн-трансляцию спортивных событий, предлагала Кличко контракт на 3 поединка с топ-боксерами. Владимиру нужно было побеждать в каждом поединке, чтобы получить следующего соперника.

Кличко уклоняется от конкретного ответа о возвращении в бокс. 43-летний Владимир, который находится в отличной форме, заявляет, что его интересует рекорд Формана.

Американец Форман в 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира. Его рекорд держится до сих пор. Таким образом, до возвращения Кличко осталось ждать 2 года.

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