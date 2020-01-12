Результативная игра Михайлюка в НБА не спасла "Детройт" от очередного поражения: видео

"Детройт" Святослава Михайлюка потерпел очередное поражение в рамках НБА. На этот раз "Пистонс" уступили "Чикаго".

Детройт – Чикаго 99:108 (20:35, 29:26, 22:20, 28:27)

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В первой четверти на паркете доминировали игроки "Чикаго", заработав себе гандикап в 15 очков.

"Детройт" выиграл вторую 12-минутку, однако на большой перерыв "Чикаго" ушел с преимуществом +12.

"Детройт" выиграл еще две следующие четверти, однако ликвидировать отставание так и не удалось. "Чикаго" нанес "Пистонс" 26-е поражение.

Украинец Михайлюк провел на паркете 27 минут. Он набрал 10 очков, сделал 6 подборов, 2 асисты и 1 перехват.

Видео моментов с участием Михайлюка