24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Результативная игра Михайлюка в НБА не спасла "Детройт" от очередного поражения: видео

26 Читати новину українською
Святослав Михайлюк / nba.com

"Детройт" Святослава Михайлюка потерпел очередное поражение в рамках НБА. На этот раз "Пистонс" уступили "Чикаго".

Детройт – Чикаго 99:108 (20:35, 29:26, 22:20, 28:27)

Смотрите также: Украинец Лень оформил очередной дабл-дабл в НБА: видео

В первой четверти на паркете доминировали игроки "Чикаго", заработав себе гандикап в 15 очков.

"Детройт" выиграл вторую 12-минутку, однако на большой перерыв "Чикаго" ушел с преимуществом +12.

"Детройт" выиграл еще две следующие четверти, однако ликвидировать отставание так и не удалось. "Чикаго" нанес "Пистонс" 26-е поражение.

Украинец Михайлюк провел на паркете 27 минут. Он набрал 10 очков, сделал 6 подборов, 2 асисты и 1 перехват.

Видео моментов с участием Михайлюка

 

8 малоизвестных фактов о Злате Огневич, которые могут удивить
сегодня
1507
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт NBA Баскетбол Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:49 Лунин стал героем матча Кубка Испании, отразив два пенальти – видео ярких сейвов
Юрій Семенюк 316
10 января 17:31 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 987
11 января 22:30 "Железная Дюймовочка" Юлия Елистратова: о триатлоне, подготовке, борьбе и условиях тренировок
Станіслав Безушко 126
11 января 20:57 Страшная трагедия: в Австралии акулы съели 21-летнего немецкого футболиста
Юрій Семенюк 741
11 января 18:17 Слова твои уважение убивают: Ломаченко посвятили стихи из-за скандального видео со спецназом РФ
Вісент Луїс 359
Новости
Больше новостей
Залиште відгук