Родригес официально покинул "Динамо" – фото
Атакующий полузащитник Жерсон Родригес покинул киевское "Динамо". Турецкий клуб "Анкарагюджю" официально подтвердил подписание контракта с люксембургским игроком.
В своем Twitter турецкий клуб выложил фотографию новичков, в том числе Родригеса. "Динамо" также подтвердило трансфер.
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Агент Вадим Шаблий сообщил, что игрок перешел в новую команду на правах аренды до конца сезона.
Новая команда Родригеса сейчас находится в зоне вылета в элитном дивизионе Турции.
- Родригес перешел в "Динамо" прошлым летом. При новом наставнике киевлян Алексее Михайличенко игрок на поле почти не выходил.
- Спорт24 писал, что руководству и тренерскому штабу "Динамо" надоело отношение Родригеса к своим профессиональным обязанностям.
- В клубе решили продать футболиста. В свою очередь Жерсон в интервью заявлял, что пересмотрел свое отношение.
- В чемпионате Украины Жерсон провел 8 матчей и забил 2 гола.
- Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 1,8 миллиона евро. Контракт Родригеса с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.
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