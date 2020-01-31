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Родригес официально покинул "Динамо" – фото

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Жерсон Родригес

Атакующий полузащитник Жерсон Родригес покинул киевское "Динамо". Турецкий клуб "Анкарагюджю" официально подтвердил подписание контракта с люксембургским игроком.

В своем Twitter турецкий клуб выложил фотографию новичков, в том числе Родригеса. "Динамо" также подтвердило трансфер.

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Агент Вадим Шаблий сообщил, что игрок перешел в новую команду на правах аренды до конца сезона.

Новая команда Родригеса сейчас находится в зоне вылета в элитном дивизионе Турции.

  • Родригес перешел в "Динамо" прошлым летом. При новом наставнике киевлян Алексее Михайличенко игрок на поле почти не выходил.
  • Спорт24 писал, что руководству и тренерскому штабу "Динамо" надоело отношение Родригеса к своим профессиональным обязанностям.
  • В клубе решили продать футболиста. В свою очередь Жерсон в интервью заявлял, что пересмотрел свое отношение.
  • В чемпионате Украины Жерсон провел 8 матчей и забил 2 гола.
  • Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 1,8 миллиона евро. Контракт Родригеса с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Трансферы Динамо
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