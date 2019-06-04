Роджер Федерер и Рафаэль Надаль сыграют в полуфинале Roland Garros

В полуфинале Roland Garros-2019 сойдутся 11-разовый чемпион турнира испанец Рафаэль Надаль и звездный швейцарец Роджер Федерер, который только однажды побеждал в Париже.

Кей Нисикори-Рафаэль Надаль 0:3 (1:6, 1:6, 3:6)

Смотрите также: Свитолина предстала в новом горячем образе: яркие фото

Рафаэль Надаль в четвертьфинале легко разгромил представителя Японии Кея Нисикори. В первой партии испанцу хватило двух брейков, чтобы одержать победу. В следующем сете Надаль трижды выиграл на подаче Нисикори и снова забрал партию 6:1.

В третьем сете матч был прерван из-за ливня. Но это не повлияло на результат. Надалю хватило одного брейка, чтобы выиграть сет и оформить путевку в полуфинал.

Это 12-й полуфинал для Надаля на Roland Garros. Во всех случаях Рафаэль побеждал и впоследствии выигрывал турнир во Франции.

Роджер Федерер – Стэн Вавринка 3:1 (7:6, 4:6, 7:6, 6:4)

Во втором полуфинале встречались два швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка. Матч оказался чрезвычайно напряженным и богатым на острые удары. Первую партию на тай-брейке выиграл именно Федерер, однако во втором сете Роджер позволил сопернику отобрать свою подачу и уступил 6:4.

В третьем сете Вавринка снова сделал брейк и мог выиграть сет, но Роджер вовремя сделал обратный брейк и выиграл партию на тай-брейке. В четвертом сете матч был прерван. После обновления Федерер сделал брейк, после чего подал на матч.

Для Роджера это 8-й полуфинал на Roland Garros. Пять раз швейцарец выходил в финал и дважды проигрывал. Первое поражение в полуфинале было от Надаля в 2005 году. Тогда испанец впервые выиграл турнир. После этого Федерер и Надаль сыграли четыре финала – во всех без шансов для Роджера побеждал Рафаэль.