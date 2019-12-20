Роковая ошибка украинца Леня попала в топ-5 моментов игрового дня НБА: видео
Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень сыграл в домашнем матче против "Юты". Эпизод с участием украинца в этом матче попал в топ-5 моментов игрового дня в НБА.
В третьей четверти Лень неудачно решил отдать пас на партнера. Его перехватил Инглс и побежал в атаку. Уже под щитом он отдал пас на Митчелла, а тот сбросил обратно на Гобера, который сделал эффектный данк.
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Именно этот эпизод занял второе место в топ-5 моментов игрового дня в НБА. На первом – промах Адетокунбо, после которого Джеймс отдал пас через всю площадку на Девича, который забил несмотря на блок соперника.
Видео топ-5 моментов игрового дня в НБА
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