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Роковая ошибка украинца Леня попала в топ-5 моментов игрового дня НБА: видео

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Алексей Лень / Getty Images

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень сыграл в домашнем матче против "Юты". Эпизод с участием украинца в этом матче попал в топ-5 моментов игрового дня в НБА.

В третьей четверти Лень неудачно решил отдать пас на партнера. Его перехватил Инглс и побежал в атаку. Уже под щитом он отдал пас на Митчелла, а тот сбросил обратно на Гобера, который сделал эффектный данк.

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Именно этот эпизод занял второе место в топ-5 моментов игрового дня в НБА. На первом – промах Адетокунбо, после которого Джеймс отдал пас через всю площадку на Девича, который забил несмотря на блок соперника.

Видео топ-5 моментов игрового дня в НБА

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Алексей Лень
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