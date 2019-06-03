Roland Garros: украинская теннисистка сенсационно прошла в полуфинал турнира в миксте

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Roland Garros-2019
Roland Garros-2019 / btu.org.ua

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с пакистанцем Айсамом-уль-Хаком Куреши вышла в полуфинал Roland Garros-2019 в миксте.

Надежда Киченок/Айсам-уль-Хак Куреши (Украина/Пакистан) – Чжань Хаоцин/Оливер Марах (Тайвань/Австрия) 2:0 (6:3, 6:4).

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Поединок против шестых сеяных длился 1 час и 7 минут. Киченок и Куреши реализовали 3 из 6 брейкпойнтов, а их соперники воспользовались единственным брейкпойнтом за весь матч.

В полуфинале украинско-пакистанская пара встретится с победителями матча Чжан Шуай/Джон Пирс – Габриэла Дабровски/Мате Павич.

Украинка Киченок обновила личный рекорд на мейджорах в смешанном парном разряде, а также национальный рекорд в миксте на Roland Garros. Ранее в четвертьфиналах в Париже сыграли Катерина Бондаренко (2008) и Наталья Медведева (1994, 1995).

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Теги: Новости Спорта Спорт Ролан Гаррос Теннис
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