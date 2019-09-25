Рома – Аталанта: эксперты назвали фаворита матча

Паулу Фонсека и его "Рома" ждут "Аталанту" Руслана Малиновского. Бывший наставник донецкого "Шахтера" и экс-полузащитник "горняков" встретятся в рамках пятого тура итальянской Серии А на стадионе "Олимпико".

Эксперты фаворитами матча считают римлян. К слову: "Ювентус" вырвал победу у "Брешии": результаты матчей и видео голов 5 тура Серии А • 2,28 – коэффициент на победу "Ромы". • 3,1 – коэффициент на то, что выиграет "Аталанта". • 3,78 – коэффициент на ничью.

Прогноз на матч "Рома" – "Аталанта" Последние матчи команд получаются достаточно результативными. Победа "Аталанты" 2:1 и две драматичные ничьи 3:3.

Последние результаты матчей Как завершится дуэль соперников в этот раз, узнаем уже в среду, 25 сентября. Матч начнется в 20:00 по Киеву.