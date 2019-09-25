Рома – Аталанта: эксперты назвали фаворита матча
Паулу Фонсека и его "Рома" ждут "Аталанту" Руслана Малиновского. Бывший наставник донецкого "Шахтера" и экс-полузащитник "горняков" встретятся в рамках пятого тура итальянской Серии А на стадионе "Олимпико".
Эксперты фаворитами матча считают римлян.
К слову: "Ювентус" вырвал победу у "Брешии": результаты матчей и видео голов 5 тура Серии А
• 2,28 – коэффициент на победу "Ромы".
• 3,1 – коэффициент на то, что выиграет "Аталанта".
• 3,78 – коэффициент на ничью.
Прогноз на матч "Рома" – "Аталанта"
Последние матчи команд получаются достаточно результативными. Победа "Аталанты" 2:1 и две драматичные ничьи 3:3.
Как завершится дуэль соперников в этот раз, узнаем уже в среду, 25 сентября. Матч начнется в 20:00 по Киеву.
Источник: 24 канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Ястремская сенсационно победила вторую ракетку мира на турнире в Китаесегодня , 15:17
-
Это было невероятно: почему нам стоит поблагодарить сборную Украины по волейболу за Евро-2019сегодня , 11:38
-
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2020/21, Харькову не дали матч за Суперкубок УЕФА24 сентября , 21:15
Комментарии