Рома – Аталанта: эксперты назвали фаворита матча

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Паулу Фонсека и его "Рома" ждут "Аталанту" Руслана Малиновского. Бывший наставник донецкого "Шахтера" и экс-полузащитник "горняков" встретятся в рамках пятого тура итальянской Серии А на стадионе "Олимпико".

Эксперты фаворитами матча считают римлян.

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• 2,28 – коэффициент на победу "Ромы".

• 3,1 – коэффициент на то, что выиграет "Аталанта".

• 3,78 – коэффициент на ничью.

прогноз матч рома аталанта
Прогноз на матч "Рома" – "Аталанта"

Последние матчи команд получаются достаточно результативными. Победа "Аталанты" 2:1 и две драматичные ничьи 3:3.

рома аталанта
Последние результаты матчей

Как завершится дуэль соперников в этот раз, узнаем уже в среду, 25 сентября. Матч начнется в 20:00 по Киеву.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Аталанта Рома
Источник: 24 канал
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