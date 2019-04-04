"Рома" и «"Фиорентина" устроили голевую перестрелку в Серии А: видео

Римская "Рома" и "Фиорентина" не смогли выявить сильнейшего в 30 туре чемпионата Италии. Команды сыграли в результативную ничью 2: 2.

Рома – Фиорентина 2: 2

Голы: Дзаньоло, 14 Перотти, 57 – Песселья, 12 Жерсон, 51

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Уже на 12 минуте Песселья открыл счет в игре. Футболист "Фиорентины" выиграл верховую дуэль у штрафной "Ромы" и ударом головой от газона забил первый мяч. Но уже через 2 минуты "волки" восстановили паритет. Дзаньоло, который становится лидером команды, элегантным ударом головой отправил мяч под штангу – 1:1.

После перерыва "фиалки" снова вышли вперед. Жерсон решил нанести мощный удар издалека и мяч после рикошета залетел в сетку ворот хозяев. "Рома" с ответом снова не замешкалась. На 57 минуте Перотти откликнулся на пас Клюйверта и мощным ударом прошил Лафонта – 2:2.

После этого матча "Рома" удерживает восьмую строчку, имея в своем активе 48 очков. Столько же имеют "Торино", "Лацио" и "Аталанта", однако две последние комнады сыграли на матч меньше.

Рома – Фиорентина – видеообзор матча

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