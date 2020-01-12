Рома – Ювентус: где смотреть онлайн матч Серии А

В воскресенье, 12 января, "Рома" встретится с "Ювентусом" в матче 19 тура чемпионата Италии. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно первый и покажет поединок "Рома" – "Ювентус" в прямом эфире. Начало трансляции в 21:40, а сам матч начнется в 21:45.

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Смотреть онлайн "Рома" – "Ювентус" можно на видеосервисе Oll.tv. И стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

В турнирной таблице после 18 туров команды уже разделяют 10 очков. "Ювентус" делит первое место с "Интером", а "волки" стараются не отстать от "Лацио", которое удерживает третье место.

"Роме" важно побеждать, чтобы не потерять четвертое место, ведь на пятки наступает "Аталанта" Руслана Малиновского. В то же время "Старая Синьора" не имеет права терять очки за борьбу с "Интером" за "скудетто".