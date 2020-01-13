"Ювентус" победил "Рому" и закрепился на первом месте в чемпионате Италии: видео

В матче между "Ромой" и "Ювентусом" в воскресенье, 12 декабря, победу праздновали гости. Это позволило команде из Турина единолично закрепиться на первом месте в чемпионате Италии.

Рома – Ювентус 1:2

Голи: Перотти, 68 (пен.) – Демираль, 3, Роналду, 10 (пен.)

Ювентус вышел вперед уже в дебюте встречи, когда на третьей минуте Демираль удачно сыграл после навеса со штрафного. А уже на десятой минуте в ворота "Ромы" был назначен пенальти. Голкипер Лопес неудачно отдал пас на Верету сразу перед штрафной. Там его и обокрал Дибала. Но в штрафной нападающего "Ювентуса" сбили. Верету за это получил желтую карточку, а Ювентус – право на пенальти. Его четко реализовал Роналду.

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Первый тайм отличился сразу двумя заменами. Из-за травмы поле покинул автор первого гола Демираль. Вместо него вышел де Лигт. И именно он грубо сыграл против Дзаньоло, которого тоже пришлось заменить.

Все, на что сподобилась "Рома" – забить один гол в ответ. И тоже с пенальти. Сначала Джеко после навеса попал в штангу, а впоследствии Ундер не сумел пробить по воротам. Его удар заблокировал Сандро, и защитник после этого подыграл себе рукой. После просмотра повтора арбитр назначил пенальти, который и реализовал Перотти.

В итоге победа "Ювентуса", которая позволила команде обойти "Интер" и выйти на первое место в чемпионате. Напомним, "Интер" дома не сумел обыграть "Аталанту" Руслана Малиновского. Украинец вышел на поле во втором тайме, отдал результативный пас и заработал пенальти.

"Рома" же потеряла возможность подняться в топ-4, оставшись на пятом месте.

Видеообзор матча Рома – Ювентус