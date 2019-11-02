"Рома" одолела "Наполи", игру с двумя пенальти останавливали из-за расистских выкриков: видео

"Рома" в 10 туре чемпионата Италии принимала "Наполи". Римскому клубу удалось одержать победу в драматической игре.

Рома – Наполи 2:1

Голы: Дзаньоло, 19, Верету, 54 (пен) – Милик, 72

Незабитый пенальти: Коларов, 26 (Рома)

Удаление: Четин, 90+5 (Рома)

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Горячий первый тайм

"Рома" более агрессивно начала поединок. На 9 минуте Клюйверт нашел немного свободного пространства и пытался переиграть голкипера ударом с дальней дистанции. Неплохая попытка, однако, мяч пролетел рядом с левой стойкой. Через три минуты Пасторе откликнулся на точную передачу в штрафной и сразу сильно пробил по воротам, но мяч пролетел высоко над перекладиной.

На 19 минуте давление "волков" переросло в гол. Леонардо Спинаццола пробросил мяч партнеру по команде, которым оказался Николо Дзаньоло. Он ворвался в штрафную и нанес удивительный удар в правую девятку – 1:0.

На 23 минуте Коларов имел достаточно времени и пространства в штрафной, получив остроумную передачу. Но с его ударом в правый нижний угол ворот блестяще справился Алекс Мерет. На 25 минуте "волки" получили отличный шанс увеличить счет. Арбитр с помощью VAR назначил пенальти за игру рукой Кальехона. Но Коларов пенальти не реализовал.

В середине тайма подопечные Карло Анчелотти, который не был на тренерской скамье, проснулись. Сначала Ди Лоренцо оказался в штрафной, дождался навесной передачи со штрафного и пробил головой в левый угол ворот. Один из игроков соперника оказался на пути мяча и заблокировал этот удар. На 33 минуте Милик получил простую передачу в завершение удачной атаки. Казалось, что мяч после его удара в одно касание со среднего расстояния, окажется в сетке, но мяч пролетел мимо правой стойки.

На 35 минуте после резкого удара, который с линий штрафной площадки нанес Инсинье, мяч летел в левый угол ворот. Но Пау Лопес совершил искусный сейв и предотвратил гол. В конце тайма Ди Лоренцо попал в левую стойку, сыграв на добивании из-за пределов штрафной. На 41 минуте Милик во вратарской площадке высоко выпрыгнул навстречу навесной передаче, но мяч после его удара головой угодил в перекладину.

Последний момент в тайме был у Мертенса. Дрис подхватил пас в штрафной и приготовился к удару по воротам, но послал мяч слишком высоко.

Уверенная победа

На 54 минуте казалось, что Пасторе "зажевал" атаку. Однако Хавьеру удалось прострелить в штрафную и мяч попал в руку – пенальти. С отметки второй гол в матче забил Верету.

На 59 минуте неаполитанцев снова спас каркас ворот. Клюйверт классно пробил из-за пределов штрафной, но удар на себя приняла перекладина.

В середине тайма матч был приостановлен. Сенегалец Калиду Кулибали пожаловался на расистские выкрики фанатов, вероятно, "Ромы". Капитан "волков" Джеко успокоил тифози и игра была продолжена.

Сразу после возобновления матча "Наполи" сумел отыграться. Милик получил классную передачу с фланга и легко переиграл голкипера "Ромы". Хозяева поля сразу ответили опасным моментом, но защитники "Наполи" отвели угрозу.

На 77 минуте Верету классно из-за пределов выстрелил в левый нижний от вратаря угол. Мерет совершил прекрасный сейв. В компенсированное время "Наполи" имел шанс вырвать ничью. Зелинский классно закручивал в нижний угол, но удару поляка совсем немного не хватило точности. В компенсированное время Четин на подступах к штрафной нарушил правила и был удален с поля. Милик штрафной пробил неудачно, поэтому неаполитанцы не сумели вырвать ничью.

Рома – Наполи видеообзор первого тайма