"Рома" получит 5 миллионов евро, если "Ливерпуль" победит в финале Лиги чемпионов

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Мохамед Салах
Мохамед Салах / Sportbox

Английский "Ливерпуль" будет вынужден заплатить 5 миллионов евро итальянский "Роме", если победит в финале Лиги чемпионов.

Эта сумма прописана в контракте между итальянским и английским клубом. Это дополнительные бонусы за трансефы двух футболистов – полузащитника Мохамеда Салаха и вратаря Алиссона, которые выступают за "Ливерпуль".

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Летом 2017 года "Ливерпуль" заплатил "Роме" за Салаха 42 миллиона евро. Через год за вратаря Алиссона "Ливерпуль" отдал уже 62,5 миллиона евро.

Финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" состоится в субботу, 1 июня. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Рома Лига чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль ФК Ливерпуль
Источник: 24 канал
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