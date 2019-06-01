"Рома" получит 5 миллионов евро, если "Ливерпуль" победит в финале Лиги чемпионов

Английский "Ливерпуль" будет вынужден заплатить 5 миллионов евро итальянский "Роме", если победит в финале Лиги чемпионов.

Эта сумма прописана в контракте между итальянским и английским клубом. Это дополнительные бонусы за трансефы двух футболистов – полузащитника Мохамеда Салаха и вратаря Алиссона, которые выступают за "Ливерпуль".

Читайте также: Тоттенхэм – Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Летом 2017 года "Ливерпуль" заплатил "Роме" за Салаха 42 миллиона евро. Через год за вратаря Алиссона "Ливерпуль" отдал уже 62,5 миллиона евро.

Финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" состоится в субботу, 1 июня. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.