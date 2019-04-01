Роман Зозуля неожиданно может сменить клуб: названы вариант

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Роман Зозуля может сменить клуб
Роман Зозуля может сменить клуб

29-летний нападающий "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля может перейти в "Хетафе".

Об этом сказал менеджер игрока Владимир Кузьменко, заявив, что "Альбасете" еще не начинал с игроком переговоры о новом контракте.

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"Если "Альбасете" не начнет с нами вести переговоры, все возможно. Зозуля не будет переходить в последний день трансферного окна. Времени мало, мы хотели бы решить этот вопрос быстрее", – сказал Кузьменко.

Контракт Романа Зозули с "Альбасете" рассчитан до конца сезона. В нынешнем чемпионате Сегунды украинец сыграл 27 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал одну голевую передачу.

Спорт 24 писал, что 30 марта Роман Зозуля забил очередной мяч в матче испанской Сегунды.

Форвард "Альбасете" отличился в воротах "Тенерифе". Украинец сравнял счет на 28-й минуте матча. Роман в эффектном прыжке переправил мяч в сетку ударом головой.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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