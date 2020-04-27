Роман Зозуля помог украинской армии в борьбе с коронавирусом: фото

Волонтерская организация "Народная армия", одним из лидеров которой является нападающий "Альбасете" Роман Зозуля, передала украинской армии защитные средства от COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба организации, а Зозуля сделал репост записи.

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"Тесты на коронавирус и защитные маски уже завтра будут доставлены, в наши подшефные подразделения ВСУ", – говорится в сообщении.

Ранее Роман Зозуля решил помочь испанской больнице в борьбе с коронавирусом. Украинец подарил медучреждению в Альбасете шарнирно-сочлененную кровать.

Профилактика COVID-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы.



Мифы и правда про коронавирус / Инфографика 24 канала

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