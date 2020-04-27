Роман Зозуля помог украинской армии в борьбе с коронавирусом: фото
Волонтерская организация "Народная армия", одним из лидеров которой является нападающий "Альбасете" Роман Зозуля, передала украинской армии защитные средства от COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба организации, а Зозуля сделал репост записи.
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"Тесты на коронавирус и защитные маски уже завтра будут доставлены, в наши подшефные подразделения ВСУ", – говорится в сообщении.
Ранее Роман Зозуля решил помочь испанской больнице в борьбе с коронавирусом. Украинец подарил медучреждению в Альбасете шарнирно-сочлененную кровать.
Профилактика COVID-19: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- мойте фрукты и овощи;
- избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Мифы и правда про коронавирус / Инфографика 24 канала
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