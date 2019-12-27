Скандал с Зозулей на матче "Райо Вальекано" – "Альбасете": кто получил наказание
Испанский клуб "Райо Вальекано" получил наказание за оскорбления со стороны фанатов в адрес футболиста "Альбасете" Романа Зозули. Как известно, поединок Сегунды не был доигран.
"Райо" получил штраф в размере 18 тысяч евро. Также клуб обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча, сообщает Федерация футбола Испании.
Больше об этом: Скандал с Романом Зозулей: почему фанаты называют его нацистом и при чем здесь Россия
В своем твиттере "Альбасете" сообщил, что второй тайм будет доигран без зрителей. Пока о дате матча клубы не сообщают.
Что известно о скандале?
15 декабря во время матча Сегунды между "Райо" и "Альбасете" фанаты команды-хозяйки выкрикивали оскорбительные речи в адрес Зозули, называя его нацистом. Арбитр дважды останавливал игру, а на второй тайм футболисты "Альбасете" отказались выходить.
Почему фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли Зозулю?
1 февраля 2017 года было объявлено, что Зозуля переходит в "Райо" на правах аренды. Переход сопровождался протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. Как пример приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.
Новости по теме: МИД встало на защиту Зозули: оскорбления фанатов созвучны со штампами российской пропаганды
Сами же фанаты "Райо" относятся к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Переход игрока в "Райо" был сорван.
Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА, в виде исключения, позволила ему перейти в любой другой клуб, играющий по системе "весна-осень". Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор.