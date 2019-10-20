Роман Зозуля забил победный гол за "Альбасете": видео

Украинский нападающий Роман Зозуля прервал серию из матчей без забитых голов. На этот раз его гол стал единственным в матче и принес победу "Альбасете".

Команда Романа Зозули играла на выезде против "Фуэнлабрада", которая есть среди лидеров Сегунды. Однако именно "Альбасете" выглядел острее в этом матче.

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Роман Зозуля свой гол забил на 60-й минуте. После навеса от Фустера он удачно сыграл головой, пробив в угол ворот.

Благодаря этой победе "Альбасете" поднялся вверх в турнирной таблице. Команда имеет 19 очков и занимает 7 место. "Фуэнлабрада" осталась пока на третьей строчке с 20 баллами в активе.

Видеообзор матча Фуэнлабрада – Альбасете