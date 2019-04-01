Роналду может не сыграть за "Ювентус" в 1 матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Аякса"

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Лидер итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду еще не восстановился после травмы. Поэтому он может пропустить первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, где его команда на выезде сыграет против голландского "Аякса".

Криштиану Роналду получил травму берда в матче за сборную Португалии против Сербии в отборе на Евро-2020. Сам матч закончился вничью, а португальцы сравняли счет благодаря невероятному голу.

 Смотрите видео, как Португалия не сумела обыграть Сербию в отборе на Евро-2020

По словам главного тренера "Ювентуса" Массилиано Аллегри, Криштиано Роналду восстанавливается после травмы. И вполне вероятно, что он будет готов к матчу против "Аякса". Однако не дает гарантии на этот счет.

При этом Роналду точно не сыграет против "Кальяри" в чемпионате Италии. Игра состоится 2 апреля. А уже 6 апреля "Ювентус" на своем поле примет "Милан".

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Матч "Аякс" – "Ювентус" состоится 10 апреля в Амстердаме. В Турине команды сыграют ответный матч 16 апреля.

В 36 матчах за "Ювентус" во всех турнирах 34-летний Роналду забил 24 гола и сделал 12 результативных пасов.

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Теги: Спорт Футбол Криштиану Роналду Ювентус Лига чемпионов
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