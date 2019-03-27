Роналду пятый раз станет отцом: СМИ поймали животик подруги футболиста на матче с Украиной

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото из открытых источников

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес может во второй раз оказаться беременной.

Португальское издание Correio da Manha утверждает, что подруга знаменитого футболиста "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес снова ждет ребенка.

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Слухи об интересном положении возлюбленной футболиста появились после снимков, которые были сделаны во время матча отбора на Евро-2020 между Португалией и Сербией.

Джорджина наблюдала за игрой с VIP-трибуны стадиона "Да Луж" в Лиссабоне вместе с матерью и сестрой Роналду. Округлый живот Родригес может свидетельствовать о ее пребывании на 3-4 месяца беременности.

У 25-летней Джорджины Родригес уже есть ребенок от Криштиану Роналду – в ноябре 2017-го она родила девочку, которую назвали Аланой Мартиной. А в общем у португальского нападающего четверо детей: трое старших – от суррогатных матерей.


Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес и детьми

Спорт 24 писал, что Криштиану Роналду обвиняется в деле об изнасиловании. Американка Кэтрин Майорга из Лас-Вегаса сообщила немецкому изданию Der Spiegel, что ее изнасиловал Криштиану Роналду в 2009 году. Сразу после изнасилования Роналду заплатил женщине 375 тысяч долларов за молчание. Однако в 2017 году ее адвокат заявил, что договор не является действительным. Сам Роналду все обвинения отвергает и называет их фейком.

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Теги: LifeStyle Новости Спорта Спорт Футбол Криштиану Роналду
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