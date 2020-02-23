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Роналду показал невероятную физическую форму: горячее фото

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Криштиану Роналду / instagram.com

Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал на своей странице в Инстаграме фото, на котором хорошо видна его необычная физическая форма.

На фотографии футболист проводит обычную для спортсмена процедуру восстановления льдом.

Больше о секретах идеального тела и крепкого здоровья от Криштиану Роналду – читайте здесь.

К слову, инстаграм Роналду недавно пересек отметку в 200 миллионов подписчиков. 34-летний футболист до сих пор остается самым популярным пользователем соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ice recovery ?

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Кстати, недавно у Роналду состоялся футбольный миллениум: Криштиану провел 1000-й матч в профессиональной карьере и забил свой 725-й гол.

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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Новости Спорта Спорт Криштиану Роналду Футбол
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