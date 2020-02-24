Роналду показал тренировки с детьми: милое видео

Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду показал видео, как он тренируется в компании со своими детьми.

Видео он опубликовал на своей странице в инстаграмt.

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Аккаунт Роналду считается самым популярным в мире, там количество подписчиков недавно пересекло отметку аж в 200 миллионов. На странице футболист публикует как свою спортивную карьеру, так и частную жизнь.

На видео Роналду качает пресс на надуваном мяче, а его малыши бегают и поют вокруг. Одна из дочерей сидит на ногах у звездного папы, пока он занимается спортом.

К слову, у Роналду четверо детей: мальчик от неизвестной официантки, которая передала ребенка отцу и просила не разглашать свое имя; близнецы от суррогатной матери и дочь от нынешней спутницы футболиста Джорджины Родригес, с которой они живут и воспитывают детей вместе.

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