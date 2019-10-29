Роналду сделал необычный подарок соперникам сборной Украины и написал чувственное письмо им

Нападающий Криштиану Роналду сделал необычный подарок для девичьей сборной Португалии U-17. А также написал им письмо со словами поддержки.

Девушки вышли в финальную часть квалификации Евро-2020, где сыграют против сборных Украины, Грузии и Албании. Роналду решил поздравить их с таким успехом, и направил футболисткам бутсы Nike Mercurial Dream.

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Также он написал письмо сборной.

Я посылаю вам эти бутсы Mercurial Speed Dream с надеждой, что они помогут вам достичь вашей мечты.

Когда я был ребенком, у меня был простой, но очень сумасшедший сон. Нет, это был не тот сон, который тебе снится, когда ты спишь. Это был один из тех снов, которых ты хочешь увидеть. Сон, не дающий тебе заснуть целую ночь.

Я хотел стать лучшим футболистом в мире. Я посвятил свою жизнь своей мечте – в тренажерном зале, на тренировочной площадке – делая все необходимое, чтобы это стало возможным. Это так важно иметь мечту. Но еще важнее упорно работать, чтобы достичь этого.

Я осуществил свою мечту, и я надеюсь, что вы сможете осуществить и вашу. Преследуйте ее без колебаний. Если я это сделал, вы также можете это сделать. Поздравляю вас с победой в элитном раунде. Будьте сосредоточены и следуйте за следующей победой.

Удачи и наслаждайтесь этими бутсами.

Криштиану Роналду.

Португальская сборная сыграет в элитном раунде квалификации Евро-2020 против Украины, Грузии и Албании с 13 по 19 ноября. Финальный турнир пройдет с 9 по 22 мая 2020 года и станет отбором от Европы на ЧМ-2020 среди девушек до 17 лет в Индии.