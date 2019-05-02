Роналду стал владельцем уникального Bugatti La Voiture Noire за 18 миллионов долларов: фото

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Роналду стал владельцем уникального Bugatti La Voiture Noire за 18 миллионов долларов: фото

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду пополнил свой гараж уникальной машиной – Bugatti La Voiture Noire. Этот автомобиль изготовлен в единственном экземпляре.

Уникальный Bugatti La Voiture Noire представили только в марте 2019 года во время автосалона в Женеве. При этом в Bugatti не слишком раскрыли детали об автомобиле. Известно лишь, что силовая установка Bugatti La Voiture Noire – та же самая, что и в Chiron: 1500-сильный 8-литровый W16 с четырьмя турбинами. Сам гиперкар Bugatti La Voiture Noire создан в единственном экземпляре в память о потерянном купе начала прошлого века 57SC Atlantic.

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Сначала сообщалось, что Bugatti La Voiture Noire приобрел Фердинанд Пих – внук Фердинанда Порше и бывший директор Volkswagen Group. Однако недавно испанское спортивное издание Marca сообщило, что предоплату за Bugatti внес игрок итальянского “Ювентуса” Криштиану Роналду. Источник информации не раскрывается. Однако учитывая известную страсть португальца к эксклюзивным автомобилям, это вполне может быть правдой. В коллекции Роналду есть Ferrari, Lamborghini, McLaren и Bugatti.

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Стоит добавить, что заказчик получит машину не быстрее, чем в 2021 году.

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Теги: Спорт Футбол Bugatti Криштиану Роналду
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