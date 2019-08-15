Роналду, ван Дейк и Месси претендуют на звание лучшего игрока сезона от УЕФА

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Роналду, ван Дейк и Месси претендуют на звание лучшего игрока сезона от УЕФА

Лионель Месси, Криштиану Роналду и Вирджил ван Дейк претендуют на награду лучшего футболиста сезона 2018/19 по версии УЕФА.

Лучший футболист и лучшая футболистка прошлого сезона, а также обладатели индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов 2018/19 будут объявлены во время жеребьевки группового этапа в Монако 29 августа. Лучший игрок Лиги Европы-2018/19 будет назван на следующий день.

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Претенденты на победу:

Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины): лучший бомбардир Лиги чемпионов и обладатель "Золотой бутсы". Десятый раз выиграл чемпионат Испании.

Криштиану Роналду ("Ювентус" и сборная Португалии): победитель Лиги наций УЕФА и лучший бомбардир финальной стадии. Впервые в карьере выиграл чемпионат Италии.

Вірджил ван Дейк ("Ливерпуль" и сборная Нидерландов): победитель и лучший игрок финала Лиги чемпионов. Серебряный призер Лиги наций.

Что такое награда Лучшему игроку года по версии УЕФА?
Наградой отмечают лучших футболистов, которые в прошлом сезоне играли за клуб одной из ассоциаций УЕФА. Гражданство не имеет значения. Игроков оценивают по выступлениям во всех турнирах: внутренних, еврокубковых и среди сборных.

Кто еще попал в топ-10

4. Алиссон Беккер ("Ливерпуль" и сборная Бразилии)
5. Садьо Мане ("Ливерпуль" и сборная Сенегала)
6. Мохамед Салах ("Ливерпуль" и сборная Египта)
7. Эден Азар ("Челси" / "Реал" и сборная Бельгии)
8. Маттейс де Лихт ("Аякс" / "Ювентус" и сборная Нидерландов)
8. Фрэнки де Йонг ("Аякс" / "Барселона" и сборная Нидерландов)
10. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити" и сборная Англии)

Шорт-листы претендентов на другие награды:

  1. Лучший вратарь Лиги чемпионов: Алиссон, Уго Льорис, Марк-Андре Тер Штеген
  2. Лучший защитник Лиги чемпионов: Трент Александер-Арнолд, Вирджил ван Дейк, Маттейс где Лихт
  3. Лучший полузащитник Лиги чемпионов: Фрэнки де Йонг, Джордан Хендерсон, Кристиан Эриксен
  4. Лучший нападающий Лиги чемпионов: Садьо Мане, Лионель Месси, Криштиану Роналду
  5. Лучшая футболистка года: Амандин Анри, Люси Бронз, Ада Хегерберг
  6. Лучший игрок Лиги Европы: Эден Азар, Оливье Жиру, Лука Йович
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Теги: Новости Спорта Лига чемпионов Спорт Футбол Криштиану Роналду Лионель Месси
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