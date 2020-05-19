Россия хочет организовать бой без правил Усик – Грицай

Неожиданный поворот получил интернетный батл между Александром Усиком и Богданом Грицаем. Спортсменам готовы организовать бой по правилам смешанных единоборств.

В поединке заинтересованы российские и японские промоутеры, сообщает boxing-mma.com.

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"Абсолютный чемпион мира по боксу будет явным фаворитом в противостоянии с борцом. И такой бой в РФ может хорошо раскрутить пропагандистская машина. Грицай не поедет в Москву, но встречу можно организовать в нейтральном Минске. Успех телетрансляции гарантирован. И зрителей на трибунах будет полно, в Беларуси нет карантина", – говорится в сообщении.

Усик – Грицай: причины конфликта

32-летний Усик снялся в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес". Фильм восхваляет единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

В результате Усика и Василия Ломаченко, который тоже снялся в фильме, внесли в базу "Миротворец".

После этого появилось обращение Грицая, который предложил Усику провести бой без правил. Как пояснил Грицай, он не бросал вызов Усику, а принял его от боксера.

Богдан считает, что Усик бросил вызов своим видео, которое Усик разместил в инстаграме. В нем боксер нокаутирует "диванных экспертов".

Следует отметить, что видео появилось 4 мая, а фильм "Здравствуй, брат! Христос воскрес", 5 мая. Таким образом, это не был ответ Усика на критику за участие в религиозном фильме. Вероятно, это был ответ Ивану Редкачу.

Усик записал новое видео, в котором принял вызов Грицая. Однако Усик готов драться только по правилам бокса.

В ответ Богдан сказал, что бой по правилам бокса для него недопустим.

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