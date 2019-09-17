Россия – это Россия, везде есть хорошие и плохие люди, – украинский боксер Сиренко

Украинский боксер и чемпион WBF International в супертяжелом весе Владислав Сиренко рассказал о своем отношении к России. Сиренко заявил. что спорт не вне политики.

По словам Сиренко, спорт это политика. По его мнению, эти вещи не должны связываться. "Впрочем, это мечты, которые никогда не сбудутся", – сказал Владислав.

Читайте также: Гвоздик о войне с Россией: Президенту нужен был занавес, чтобы грабить нашу страну

Он заявил, что россияне, которые воюют против Украины, являются злыми. Но Сиренко придерживается мнения, что есть хорошие и плохие люди, независимо от их национальности.

Россия – это Россия. Везде есть хорошие и плохие люди. В каждой стране и каждой религии. Поэтому я не буду говорить, что вся Россия плохая. Те люди, которые приходят на нашу землю и воюют против нас, конечно, злые. Однако не все там разделяют такую точку зрения,

– цитирует боксера "Главком".

Сиренко был в тренировочном лагере россиянина Александра Поветкина и подтвердил, что спортсмены обсуждали отношения между Украиной и Россией.

А как без этого? Те ответы, которые я получал от людей, украинцам бы понравились. Они все хорошо понимают. Другое дело, что не все нормальные. К счастью, с такими мне общаться не приходилось. Понимаю, что такое мнение воспримет не каждый. Кто-то после этих слов станет рассказывать, какой я плохой. Но это моя точка зрения,

– сказал Сиренко.

Спорт24 писал, что в предыдущем бою Владислав Сиренко победил россиянина Дениса Бахтова

(39-15, 26 КО) в рамках вечера бокса в ЮАР. Украинец прессинговал своего соперника весь бой, и после серии ударов в седьмом раунде рефери был вынужден остановить поединок.

Следующим соперником Владислава стал итальянец Айван Ди Берардино. Это будет чемпионский бой. На кону будет стоять титул чемпиона EBP (Eurasian Boxing Parlament) в супертяжелом весе. Бой запланирован на 11 октября в немецком Карлсруэ.