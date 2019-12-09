Россия должна заплатить WADA почти 5 миллионов долларов за допинг-скандал

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных турниров на четыре года. Но на этом проблемы для России не закончились.

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РУСАДА должна компенсировать WADA все расходы на расследование с января 2019 года. Также российская сторона должна заплатить 10 процентов от годового бюджета WADA. Предыдущий счет России составляет чуть менее 5 миллионов долларов, заявил гендиректор WADA Крейг Риди в комментарии "РИА Новости".

У России есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Поэтому только после его решения WADA сможет выставить счет России, который она должна оплатить в течении четырех лет, пока будет действовать дисквалификация.

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