Россия и Украина – братья: Дзюба Ракицкому

Нападающий российского "Зенита" Артем Дзюба подошел к украинцу Ярославу Ракицкому во время флеш-интервью и сказал "Россия и Украина – братья". Соответствующий ролик Ракицкий разместил в своем Instagram.

Ракицкий также подписал выложенный в Isntagram ролик: "Когда-то это все закончится. Вера в мирное небо".

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Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" 28 января 2019 года. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.

Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России. Кроме Ракицкого, летом в российский клуб "Динамо" перебрался другой защитник "Шахтера" Иван Ордец.

За российский клуб Ярослав успел сыграть 22 матча, в которых забил 3 гола. В пассиве украинца всего 5 желтых карточек.