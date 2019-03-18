Россия и Украина должны быть едины, – экс-тренер "Карпат"

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Баннер фанатов "Карпат" для Олега Кононова
Баннер фанатов "Карпат" для Олега Кононова / sector.depo.ua

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов рассказал, о чем беседовал с защитником "Зенита" украинцем Ярославом Ракицким после матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

Встреча, проходившая в Москве на стадионе "Открытие-Арена", завершилась со счетом 1:1.

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О чем пообщались с Ракицким? Сказал, что рад его видеть в "Зените" и России. Пожелал ему хорошей карьеры, чтобы был в России, как дома. Россия и Украина должны быть едины,
– цитирует Кононова "Чемпионат".

Отметим, что Олег Кононов – это белорусский тренер, который известен по своей работе с львовскими "Карпатами" (2008-2011 годы). Кононов запомнился тем, что вывел "Карпаты" в Кубок УЕФА (нынешняя Лига Европы). В 2011 году Кононов был награжден знаком отличия городского головы Львова "Почетный знак святого Юрия" за выдающиеся заслуги перед городом.

С 2013-го белорус работает в России. Сначала он возглавлял "Краснодар", впоследствии "Ахмат", "Арсенал" (Тула) и "Спартак" Москва.

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"? Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.

Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.

После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.

Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.

Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.

Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Карпаты
Источник: 24 Канал
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