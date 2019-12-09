Россия могла получить более жесткое наказание от WADA за допинговый скандал

Россию отстранили от Олимпийских игр и чемпионатов мира на четыре года. Однако на этих соревнованиях могут выступить российские спортсмены, и лишь под нейтральным флагом.

Такое решение приняло международное антидопинговое агентство из-за подделки данных московской лабораторией РУСАДА.

Больше об этом: Россию на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира

Но наказание для России могло быть более жестким. Комитет атлетов WADA требовал, чтобы всем российским спортсменам запретили выступать на этих турнирах, даже под нейтральным флагом.

"Я очень расстроена – я настаивала на полной дисквалификации. Считаю, что это самый большой скандал, который был в мировом спорте. Я бы предложил России извиниться за всю боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам. Еще раз: я недовольна решением, которое было принято, но это пока все, что мы можем", – заявила после этого решения вице-президент WADA Линда Хеллеланд.

Стоит отметить, что за Линдой Хеллеланд в свое время следили российские агенты. А также была попытка взломать ее компьютер.

К слову: Россия подаст апелляцию на дисквалификацию от WADA