WADA отстранила Россию от Олимпиады 2020 и чемпионатов мира на 4 года: что известно

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных соревнованиях. Причиной стало подозрение, что базой данных Московской антидопинговой лаборатории манипулировали в течение 18 месяцев. Россию отстранили на четыре года. Что ее ждет – читайте в нашем материале.

С чего начался скандал

В ноябре 2015 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу WADA. Такое решение всемирное антидопинговое агентство приняло после того, как появилась информация о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014, а также нашлись доказательства фабрикации Россией результатов анализов.

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20 сентября 2018 года исполком WADA вернул статус соответствия РУСАДА. Эксперты WADA получили возможность доступа к данным проб, хранящимся в Московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года.

В январе 2019 года специалисты WADA скопировали 24 терабайта базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

В апреле команда экспертов всемирного агентства получила доступ к 2262 образцам проб в 4524 емкостях и забрала их из лаборатории. Комиссия, которая анализировала данные, установила: в базу вносили изменения за несколько дней до передачи. Информация, которая оказалась у WADA, не была ни полной, ни на 100% достоверной.

23 сентября 2019 года на заседании исполкома WADA было объявлено об инициировании процедуры лишения статуса РУСАДА. Такое решение приняли из-за подозрения, что россияне манипулировали материалами Московской антидопинговой лаборатории, которые передали в WADA в январе.

О чем говорится в решении антидопингового комитета России

По решению WADA, российским спортсменам не разрешается принимать участие в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Юношеских олимпийских играх и Чемпионатах мира. Комитет Всемирного антидопингового агентства лишает Россию возможности проводить любые международные соревнования в течение четырех лет, если ранее Россия получила право на проведение мероприятия, то оно должно быть отозвано. А также структура WADA не позволяет РФ претендовать на проведение Летней Олимпиады в 2032 году.

Запрет на проведение относится к:

Олимпийским играм;

Паралимпийским играм;

Юношеским олимпийским играм;

Чемпионатам мира.

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Санкции WADA против России / Фото: инфографика 24 канал

WADA запрещает допускать к большим соревнованиям тех, кто фигурировал в специальном докладе Ричарда Макларена, подготовленном после Олимпиады в Сочи, а также тех, чьими допинг-пробами манипулировали. То есть, только "чистые" российские спортсмены могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, любых чемпионатах мира, организованных стороной, которая подписала антидопинговый кодекс WADA, и в других крупных соревнованиях.

По данным WADA, российским спортсменам, допущенным к соревнованиям, разрешается выступать под нейтральным флагом, а в случае победы атлетов – гимн РФ звучать не будет. Также, запрещается поднимать флаг Российской Федерации на любом крупном соревновании в течение четырех лет.

Россию не допускают к участию и проведению крупных соревнований / Фото: Getty images

По решению WADA, Россию не допустят на Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, российские спортсмены не выступят на Универсиаде-2021 и Универсиаде-2023. А также на всех других чемпионатах мира, которые проходят каждый год или через год – по биатлону, легкой атлетике, шахматам и тому подобное.



Россия не будет участвовать ни в одном крупном соревновании в течение четырех лет / Фото: TASS

Кстати, табу не касается чемпионатов Европы, этапов Кубка мира. Там даже разрешено выступать под флагом РФ и использовать национальную атрибутику.

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Кроме того, российские чиновники не могут быть членами советов или комитетов, или любых других подразделений международных спортивных федераций, которые подписали кодекс WADA.

Решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Добавим, что Россия настроена обжаловать это решение. Кроме того, РУСАДА должна компенсировать WADA все расходы на расследование с января 2019 года. Также российская сторона должна заплатить 10 процентов от годового бюджета WADA. Предварительный счет России составляет чуть меньше 5 миллионов долларов.