Россия проиграла США на чемпионате мира по хоккею, пропустив две шайбы за 6 секунд: видео

В матче молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России уступила сверстникам из США. Переломным во встрече стал второй период, когда россияне пропустили дважды с разницей в шесть секунд

Сначала на 36:41 минуте встречи отличился Артур Калыев. А уже через шесть секунд – на 36:47 – шайбу забросил Ник Робертсон.

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В третьем периоде Калыев забросил еще одну шайбу. Все, что смогла Россия – один точный удар уже после того, как счет стал 3:0.

Видеообзор матча США – Россия на молодежном чемпионате мира по хоккею