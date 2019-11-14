Россия вела слежку за вице-президентом ВАДА Хеллеланд, в дело вмешалась Служба безопасности

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Линда Хеллеланд
Линда Хеллеланд / Terje Pedersen

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) норвежка Линда Хеллеланд рассказала, как в свое время за ней проводили слежку агенты из России.

Эпизод о слежке она описала в своей книге "Чистый спорт, грязные игры", пишет tv2.no. Он произошел 25 июня 2018 года, когда Россия пыталась вернуться в большой спорт после ряда допинговых скандалов. По дороге на семинар по допингу в Осло Хеллеланд позвонили из Службы безопасности полиции и пригласили на срочную встречу.

"На встрече представители Службы безопасности полиции рассказали, что у них есть информация о том, что отдельные представители России связывались с различными компаниями и изучали мою деятельность. А также мои заявления и даже передвижение", – цитирует Хеллеланд издание.

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По словам Хеллеланд, тогда же состоялась попытка взломать ее компьютер, когда она находилась на заседании правления WADA на Сейшелах. Тогда русский вопрос был в повестке дня.

При этом отмечается, что Служба безопасности полиции довольно часто контактирует с различными чиновниками, предупреждая их о таком типе угрозы.

Стоит отметить, что Линда Хеллеланд – вице-президент WADA. Однако в конце 2019 года она покинет свой пост, проиграв борьбу за место главы организации.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Допинг Новости Спорта Футбол Спорт
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