Россиянин Ковалев выиграл пояс WBO и претендует на бой с Гвоздиком, его поздравил Ломаченко:фото

Российский боксер Сергей Ковалев вернул себе пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Единогласным решением судей он победил Элейдера Альвареса.

Боксеры прошли всю дистанцию поединка. В течение 12 раундов россиянин выглядел лучше своего соперника, работая первым номером. Альварес большую часть боя провел в защите.

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По итогам поединка все судьи отдали победу Ковалеву – дважды 116:112 и 120:108.

В этой же весовой категории выступает украинец Александр Гвоздик, который является чемпионом мира по версии WBC. После поединка Ковалев заявил, что хочет объединить пояса.

"Мы много работали над джебом перед этим боем. Сейчас я работаю с Бадди Макгиртом, как когда-то работал в любителях. Теперь я хочу встретиться с другими чемпионами и объединить пояса", – сказал Ковалев.

Гвоздик свой следующий бой проведет 30 марта. Соперник украинца еще неизвестен. А вот место уже запланировано – Филадельфия, США. Впрочем, сам боксер говорил, что его соперником станет чемпион IBO швед Свен Форнлинг.

Чемпион мира по версиям WBO и WBА Василий Ломаченко поздравил россиянина Ковалева с победой. Ломаченко опубликовал фотографию в кофте с изображением Сергея.

"От души рад за тебя", – написал украинец в своем Instagram.

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