Россиянин Овечкин жестко снес судью в матче НХЛ: видео

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сбил с ног судью во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" (3:2).

Эпизод произошел в третьем периоде. Во время борьбы за шайбу в зоне "Брюинс" Овечкин столкнулся с одним из главных арбитров матча – Джоном Макайзеком, въехав в него со спины.

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Хоккеист Овечкин сбил судью: смотрите видео

Судья самостоятельно покинул лед, но доработать на встрече ему не удалось. Джона Макайзека после инцидента доставили в больницу.

Напомним, что в ноябре Овечкин покалечил судью во время игры с "Нью-Йорк Рейнджерс". Шайба после его броска попала рефери в лицо, разбив его в кровь.