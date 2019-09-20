Россиянин с шестью поражениями заговорил о бое с Ломаченко

Российский боксер Петр Петров, который ранее дважды был претендентом на чемпионский титул в среднем весе, заявил, что хочет провести бой против одного из топ-боксеров дивизиона.

В интервью порталу World Boxing News Петров причислил себя к элите дивизиона и заявил о готовности драться с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), которому принадлежат пояса WBA, WBC и WBO.

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Я до сих пор один из лучших боксеров мира в легком весе. Я вижу, что Девин Хейни завоевал звание "временного" чемпиона. Думаю, у нас получился бы отличный бой. Но я хочу драться и с другими серьезными соперниками. Гарсия, Ломаченко – я готов к боям с ними,

– сказал 36-летний Петров.

Свой последний титульный шанс Петров упустил в 2017 году, когда единогласным решением судей уступил британцу Терри Фленагану.

Стоит сказать, что в рейтинге лучших боксеров легкого веса по версии BoxRec Петров лишь на 47-й позиции.

Свой последний поединок Василий Ломаченко провел 31 августа в Лондоне. Ломаченко победил Кэмпбелла решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, а также выиграл вакантный титул WBC.