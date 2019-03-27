Российская биатлонистка сделала неожиданное заявление о своем переходе в сборную Украины

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Анастасия Рассказова
Анастасия Рассказова

Натурализированная украинская биатлонистка Анастасия Рассказова подвела итоги сезона, а также рассказала о своем переходе в сборную Украины.

Спорт 24 писал, что в августе 2018 года россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко получили гражданство Украины и уже выступают за сборную Украины.

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"Честно, вообще ничем не довольна в этом сезоне. Начало еще как-то более-менее состоялось, показывала неплохой уровень, и надеялась до последнего, что поеду на юниорский чемпионат мира. Но разрешения на выступление за Украину долго не было, поэтому я очень расстроилась", – сказала Рассказова в интервью biathlon.com.ua.

Сожаления, что я перешла в сборную Украины, у меня нет. Наоборот, есть какой-то стимул работать дальше. Да, были какие-то проблемы с документами, с разрешением, но это все позади. Дальше будет новый сезон – новые возможности.

К слову, другая натурализированная украинка Екатерина Бех уже выиграла спринт и гонку преследования на юниорском чемпионате мира в словацком Брезно-Осрбли. Девушка рассказала, с какими трудностями столкнулась во время соревнований и благодаря чему удалось победить.

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Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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