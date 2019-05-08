Российские футболисты Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили приговор суда. Пресненский суд Москвы приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, нападающего "Зенита" Александра Кокорина – к году и шести месяцам.

Приговор суда также получили Кирилл Кокорин (младший брат Александра Кокорина) – 1,5 года колонии, и Александр Протасовицкий – год и пять месяцев колонии, передает "Дождь". Все получили те сроки, которые для них требовал прокурор.

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По словам судьи, "исправление возможно только в колонии общего режима". Орудие преступления, деревянный стул, согласно судебному решению должны уничтожить.

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