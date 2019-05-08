Российские футболисты Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили приговор суда. Пресненский суд Москвы приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, нападающего "Зенита" Александра Кокорина – к году и шести месяцам.
Приговор суда также получили Кирилл Кокорин (младший брат Александра Кокорина) – 1,5 года колонии, и Александр Протасовицкий – год и пять месяцев колонии, передает "Дождь". Все получили те сроки, которые для них требовал прокурор.
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По словам судьи, "исправление возможно только в колонии общего режима". Орудие преступления, деревянный стул, согласно судебному решению должны уничтожить.
В чем обвинили Мамаева и Кокорина
- 7 октября в Санкт-Петербурге клуб "Зенит", в котором выступает Кокорин, принимал "Краснодар" Мамаева. Последний забил гол в этом матче, но выиграл "Зенит". После этого оба футболиста отправились в Москву праздновать десятилетие своей дружбы.
- Уже в Москве игроки навеселе избили водителя на парковке, после чего начали драку с посетителями в кафе. Пострадавшим оказался один из чиновников.
- 10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания за избиение чиновников в центре Москвы. 11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими, а 12 октября было принято решение о мере пресечения. Сначала Кокорин и Мамаев были задержаны в СИЗО до 8 декабря. Впоследствии их арест неоднократно продлевали.