Российские футболисты Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

48 Читати новину українською
Кокорин и Мамаев получили приговор суда
Кокорин и Мамаев получили приговор суда

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили приговор суда. Пресненский суд Москвы приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, нападающего "Зенита" Александра Кокорина – к году и шести месяцам.

Приговор суда также получили Кирилл Кокорин (младший брат Александра Кокорина) – 1,5 года колонии, и Александр Протасовицкий – год и пять месяцев колонии, передает "Дождь". Все получили те сроки, которые для них требовал прокурор.

К слову: Скандальный экс-футболист сборной России Мамаев сыграл матч за тюремные команды

По словам судьи, "исправление возможно только в колонии общего режима". Орудие преступления, деревянный стул, согласно судебному решению должны уничтожить.

В чем обвинили Мамаева и Кокорина

  • 7 октября в Санкт-Петербурге клуб "Зенит", в котором выступает Кокорин, принимал "Краснодар" Мамаева. Последний забил гол в этом матче, но выиграл "Зенит". После этого оба футболиста отправились в Москву праздновать десятилетие своей дружбы.
  • Уже в Москве игроки навеселе избили водителя на парковке, после чего начали драку с посетителями в кафе. Пострадавшим оказался один из чиновников.
  • 10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания за избиение чиновников в центре Москвы. 11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими, а 12 октября было принято решение о мере пресечения. Сначала Кокорин и Мамаев были задержаны в СИЗО до 8 декабря. Впоследствии их арест неоднократно продлевали.
blog_ava
Green Card-2020: известны результаты визовой лотереи США, но сайт не работает
сегодня
7623
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Новости России Формула-1
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Российские футболисты Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
сегодня 16:45 Российские футболисты Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
45
Кто из известных спортсменов посетил Met Gala: фото необычных костюмов
7 мая 18:13 Кто из известных спортсменов посетил Met Gala: фото необычных костюмов
53
На "смотрины" в "Динамо" прибыл российский футболист
7 мая 15:49 На "смотрины" в "Динамо" прибыл российский футболист
298
День в истории –10 лет фразе "Где Динамо, где?" после полуфинала Кубка УЕФА "Шахтер" – "Динамо"
7 мая 14:47 День в истории –10 лет фразе "Где Динамо, где?" после полуфинала Кубка УЕФА "Шахтер" – "Динамо"
93
"Милан" победил "Болонью" в напряженном матче с тремя удалениями: видео
7 мая 13:11 "Милан" победил "Болонью" в напряженном матче с тремя удалениями: видео
66
Новости
Больше новостей
Залиште відгук