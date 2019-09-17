Российские футболисты Кокорин и Мамаев вышли на свободу, при их освобождении пострадал журналист

Российские футболисты-драчуны Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Александра Кирилл вышли на свободу. Они вышли из колонии благодаря условно-досрочному освобождению.

Напомним, 6 сентября суд поддержал ходатайство футболистов и брата Кокорина об УДО. Четвертый фигурант дела, Александр Протасовицкий, пока не получил УДО.

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За Кокориным на черном внедорожнике приехал Кирилл Логинов – его отчим. При этом во время движения под стенами колонии он задел одного из журналистов, наехав ему на ногу. За потерпевшим приехала скорая помощь. Позже полицейские сказали, что оснований для задержания отчима Кокорина нет, его отпустили. Журналисту перебинтовали ногу.

#КокоринМамаев Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев вышли на свободу pic.twitter.com/p3YkzcZrQT — СЭ Футбол (@se_football) September 17, 2019

История Кокорина и Мамаева

7 октября в Санкт-Петербурге клуб "Зенит", в котором выступает Кокорин, принимал "Краснодар" Мамаева. Последний забил гол в этом матче, но выиграл "Зенит". После этого оба футболиста отправились в Москву праздновать десятилетие своей дружбы. Уже в Москве игроки навеселе избили водителя на парковке, после чего начали драку с посетителями в кафе. Пострадавшим оказался один из чиновников.



10 октября футболистов задержали и поместили в изолятор временного содержания за избиение чиновников в центре Москвы. 11 октября состоялись очные ставки с пострадавшими, а 12 октября было принято решение о мере пресечения. Сначала Кокорин и Мамаев были задержаны в СИЗО до 8 декабря. Впоследствии их арест неоднократно продлевали.



8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Павла Мамаева до одного года и пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Александра Кокорина – до года и шести месяцев. Приговор суда также получили Кирилл Кокорин – 1,5 года колонии, и Александр Протасовицкий – год и пять месяцев колонии. Все получили те сроки, которые для них требовал прокурор.